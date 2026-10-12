Ecco cosa prevede il diritto canonico quando il Papa è ricoverato

ROMA – Il Pontefice domani sarà ricoverato al Policlinico ‘Agostino Gemelli’ di Roma per rimuovere chirurgicamente un nodulo al polmone: lo ha annunciato Leone XIV stesso ieri ai fedeli, al termine dell’Angelus di piazza San Pietro, che ha tenuto a rassicurare: “è circoscritto e in una fase molto iniziale e ben localizzato”, ha detto, spiegando di voler seguire il parare dei medici di “rimuoverlo” e esortando tutti a pregare per il buon esito della procedura.

Papa Prevost non è naturalmente il primo a doversi sottoporre a un intervento chirurgico o a sostenere un ricovero, ma ad ogni occasione torna a presentarsi la solita domanda: cosa succede quando il successore di Piero è “indisponibile”?

Un intervento chirurgico infatti prevede dei giorni di degenza in ospedale, in cui il Pontefice deve necessariamente rinunciare ai propri impegni pubblici e pastorali. A ciò, si aggiunge anche “la fase” in cui la persona perde conoscenza per effetto dell’anestesia o della sedazione.

Il Codice di diritto canonico su questo non lascia spazio ai dubbi: non esiste un “vice-papa”. Nessuno, fintanto che il Pontefice è in vita, può prenderne il posto, vigendo la continuità dell’ufficio, entro i limiti e le prerogative stabilite dal Codice stesso. La carica pontifica viene ritenuta “sciolta” solo in caso di morte oppure di rinuncia – come fece ad esempio nel 2013 Benedetto XVI. Invece, in caso di perdita di coscienza o di incapacità a svolgere le proprie funzioni per un periodo di tempo prolungato, il diritto canonico non indica delle alternative. Nella storia moderna – basti pensare alle ultime ore di vita di Giovanni Paolo II o Francesco I – è capitato che un Papa fosse ricoverato a lungo, anche in condizioni di incoscienza, e che nessun cardinale ne prendesse il posto.