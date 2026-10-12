Davide Iacopini, riuscito il secondo intervento neurochirurgico: la prognosi resta riservata

ROMA – “Il paziente prosegue il decorso post-operatorio con una buona stabilità complessiva dei parametri vitali, compatibilmente con la gravità delle lesioni post-traumatiche iniziali. Nella notte di venerdì è stato sottoposto a un secondo intervento neurochirurgico. L’operazione, eseguita dall’équipe della UOC Neurochirurgia diretta dal Prof. Riccardo Ricciuti, è perfettamente riuscita“. È quanto si legge nell’ultimo bollettino medico diffuso dall’ospedale

San Camillo di Roma in merito alle condizioni di Davide Iacopini, l’attore genovese di 42 anni aggredito una settimana fa a Roma, nel quartiere Monteverde, mentre viaggiava su un monopattino.

LEGGI ANCHE: Una microcar, due giovani, sei vittime. A Roma il cerchio si stringe

“Il paziente è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva ‘Shock e Trauma’ diretto dal dott. Emiliano Cingolani- prosegue la nota- e ancora necessita di un monitoraggio e di un trattamento intensivo massimale, che nei prossimi giorni verrà modulato ed eventualmente ridotto sulla base delle necessità cliniche. La prognosi rimane strettamente riservata“.