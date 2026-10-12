lunedì 12 Ottobre 2026

Il Consiglio Ue risponde a Trump con 1569 sanzioni alla Russia

L'Alto rappresentante Kaja Kallas: "L'Europa dimostra ancora una volta un fronte unito per Kiev"

Data pubblicazione: 12-10-2026 ore 16:51Ultimo aggiornamento: 12-10-2026 ore 16:57

dal corrispondente Alessio Pisanò

LUSSEMBURGO – “I ministri degli Esteri dell’Ue hanno appena approvato 1.569 nuove designazioni di sanzioni contro il complesso militare-industriale russo. L’Europa dimostra ancora una volta un fronte unito per Kiev”. Lo ha annunciato sulla piattaforma X l’Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la difesa, Kaja Kallas, subito dopo l’inizio del Consiglio Affari esteri con i Ministri degli Esteri di tutta l’Unione europea, tenutosi a Lussemburgo.

“Si tratta del singolo ampliamento più imponente del nostro elenco di sanzioni da quando la Russia ha iniziato la sua guerra – ha spiegato Kallas -. Oltre la metà di queste designazioni è legata alla catena di produzione di missili balistici. Stiamo rendendo significativamente più difficile, lento e costoso per la Russia produrre le armi che utilizza per uccidere i cittadini ucraini”, ha concluso. L’Alto rappresentante ha concluso con l’annuncio di supporto al cessate il fuoco sull’energia annunciato lo scorso weekend dal presidente ucraino Zelensky, a condizione che venga rispettato. “Ma non abbiamo ancora avuto modo di vedere se la Russia vi si atterrà”.

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