Gazzelle torna con un tour nei palazzetti: ecco date e info sui biglietti

Ph. Simone Biavati
ROMA – L’avevamo lasciato lì, sotto il cielo dell’estate 2025, a guardare negli occhi la folla accorsa per i due storici appuntamenti al Circo Massimo di Roma e allo Stadio San Siro di Milano. Oggi Gazzelle annuncia a sorpresa il suo ritorno dal vivo: un lungo tour che occuperà tutto il mese di aprile 2027 e attraverserà i principali palasport italiani.
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IL CALENDARIO E I BIGLIETTI
Di seguito il calendario prodotto e organizzato da Vivo Concerti:
- Sabato 3 aprile 2027 | Milano, Unipol Dome
- Martedì 6 aprile 2027 | Torino, Inalpi Arena
- Giovedì 8 aprile 2027 | Padova, Padova Fiera
- Sabato 10 aprile 2027 | Roma, Palazzo Dello Sport
- Domenica 18 aprile 2027 | Bologna, Unipol Arena
- Venerdì 23 aprile 2027 | Bari, PalaFlorio
- Domenica 25 aprile 2027 | Eboli (SA), Palasele
- Giovedì 29 aprile 2027 | Firenze, Mandela Forum
Le prevendite saranno disponibili dalle ore 14.00 di domani, martedì 13 ottobre, online.
I concerti sono prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, info biglietti su http://www.vivoconcerti.com/. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.