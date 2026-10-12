lunedì 12 Ottobre 2026

Gazzelle torna con un tour nei palazzetti: ecco date e info sui biglietti

L'appuntamento è per aprile 2027

Data pubblicazione: 12-10-2026 ore 16:52Ultimo aggiornamento: 12-10-2026 ore 16:52

Ph. Simone Biavati

ROMA – L’avevamo lasciato lì, sotto il cielo dell’estate 2025, a guardare negli occhi la folla accorsa per i due storici appuntamenti al Circo Massimo di Roma e allo Stadio San Siro di Milano. Oggi Gazzelle annuncia a sorpresa il suo ritorno dal vivo: un lungo tour che occuperà tutto il mese di aprile 2027 e attraverserà i principali palasport italiani.

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IL CALENDARIO E I BIGLIETTI

Di seguito il calendario prodotto e organizzato da Vivo Concerti:

  • Sabato 3 aprile 2027 | Milano, Unipol Dome
  • Martedì 6 aprile 2027 | Torino, Inalpi Arena
  • Giovedì 8 aprile 2027 | Padova, Padova Fiera
  • Sabato 10 aprile 2027 | Roma, Palazzo Dello Sport 
  • Domenica 18 aprile 2027 | Bologna, Unipol Arena
  • Venerdì 23 aprile 2027 | Bari, PalaFlorio
  • Domenica 25 aprile 2027 | Eboli (SA), Palasele
  • Giovedì 29 aprile 2027 | Firenze, Mandela Forum

Le prevendite saranno disponibili dalle ore 14.00 di domani, martedì 13 ottobre, online.

I concerti sono prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, info biglietti su http://www.vivoconcerti.com/.  L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

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