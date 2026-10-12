Alcaraz sconfitto a Shangai, Zverev chiuderà l’anno da numero uno del mondo

ROMA – Alexander Zverev sarà il numero 1 della classifica Atp a fine anno. La conferma arriva dopo la sconfitta di Carlos Alcaraz, al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, per mano del belga Zizou Bergs, col punteggio di 7-5 7-6. Con questa eliminazione il tennista spagnolo non potrà impensierire la corsa del tedesco.

Zverev supererà, al primo posto del ranking, Jannik Sinner, che ha già chiuso il 2026 per l’infiammazione al ginocchio, e sarà il 20esimo campione, nella storia dell’Atp dal 1973, a chiudere una stagione al primo posto del ranking mondiale, il primo tedesco e il 12esimo europeo.

Alexander Zverev raggiunge, con ‘un’annata da re’, Ilie Nastase (1973), Mats Wilander (1988), Jim Courier (1992), Andre Agassi (1999), Gustavo Kuerten (2000), Andy Roddick (2003), Andy Murray (2016) e Jannik Sinner (2024).

Con 2 stagioni da re ci sono Bjorn Borg (1979 e 1980), Stefan Edberg (1990 e 1991), Lleyton Hewitt (2001 e 2002) e Carlos Alcaraz (2022 e 2025). Con 4 invece John McEnroe (dal 1981 al 1984) e Ivan Lendl (dal 1985 al 1987 e nel 1989), con 5 Jimmy Connors (dal 1974 al 1978), Roger Federer (dal 2004 al 2007 e nel 2009) e Rafael Nadal (2008, 2010, 2013, 2017 e 2019), con 6 Pete Sampras (dal 1993 al 1998) e con 8 Novak Djokovic (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021 e 2023).

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