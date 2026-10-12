lunedì 12 Ottobre 2026

In India l’opposizione sfila in corteo, è la ‘Marcia per la democrazia’

L'obiettivo è ottenere le dimissioni del capo della Commissione elettorale, Gyanesh Kumar

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 12-10-2026 ore 14:25Ultimo aggiornamento: 12-10-2026 ore 14:25

ROMA – Circa 30mila agenti di polizia e paramilitari sono stati dispiegati a Nuova Delhi, in India, nell’ambito del rafforzamento delle misure di sicurezza in vista di una manifestazione di protesta convocata dalle forze di opposizione: lo ha riferito il quotidiano The Indian Express, nella sua edizione online. Secondo il giornale, i controlli sono stati intensificati soprattutto nelle stazioni ferroviarie e degli autobus. Sono state rafforzate anche le verifiche sui veicoli e le attività di monitoraggio dei social media. L’iniziativa è stata denominata “Marcia per la democrazia”. Tra i promotori spicca Rahul Gandhi, figura di riferimento dell’opposizione, alla guida del Partito del Congresso. L’obiettivo è ottenere le dimissioni del capo della Commissione elettorale, Gyanesh Kumar, accusato di irregolarità nella revisione delle liste degli aventi diritto al voto: secondo le opposizioni, avrebbe escluso ingiustamente circa 130 milioni di persone. I manifestanti intendono marciare fino alla Corte suprema.

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