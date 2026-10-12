Scienza, pratica, umanità: ecco la reumatologia del futuro

BOLOGNA – Mentre in tutto il mondo si celebra la Giornata delle malattie reumatologiche (12 ottobre, World Arthritis Day), per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle patologie reumatologiche e muscoloscheletriche, e mentre in Italia si registra (con soddisfazione non ancora completa) con l’attribuzione del codice di esenzione 068 l’entrata della fibromialgia nell’elenco dei Livelli Essenziali di Assistenza, il Collegio Reumatologi Italiani – CReI si appresta ad inaugurare il suo 29° Congresso Nazionale. L’evento si apre domani a Bologna ed ha scelto un titolo che ben rappresenta le sfide che CReI ritiene centrali per la cura delle persone italiane con malattia reumatica: La reumatologia del futuro: scienza, pratica, umanità” (13-15 ottobre, Bologna). Un titolo che ben chiarisce l’intento del Collegio: calare le scoperte scientifiche innovative nella pratica clinica quotidiana, tenendo conto della crescente complessità e multimorbilità dei pazienti e integrando l’aspetto umano – di operatori sanitari, di pazienti e caregiver – con la tecnologia più avanzata.

CONGRESSO PUNTO DI RIFERIMENTO

Il Congresso (presieduto da Crescenzio Bentivenga e Daniela Marotto, e con un Board scientifico in cui i due presidenti sono affiancati da Maurizio Benucci e Norma Carrozzo) ha messo a punto un programma che si sviluppa su tre giornate e si propone – puntualizzano Bentivenga e Marotto – “come punto di riferimento per tutti i reumatologi italiani per orientarsi, scegliere e agire con consapevolezza nella presa in carico di quasi 6 milioni di cittadini italiani che convivono con una patologia reumatologica. Dalle grandi patologie infiammatorie e degenerative alle connettiviti sistemiche, dall’imaging avanzato alla medicina di laboratorio, fino all’intelligenza artificiale, alla medicina rigenerativa e alle terapie di nuova generazione, il programma è costruito per integrare innovazione scientifica e decision making clinico, con un approccio multidisciplinare e fortemente orientato alla pratica”.

TRE GIORNI, SEI SESSIONI

Nella tre giorni CReI propone sessioni dedicate a: Oncoreumatologia (Il dilemma terapeutico, navigare tra immunosoppressione e onco-immunoterapia, martedì 13 ottobre, ore 15.45); Medicina di genere (martedì 13, ore 16); Vaccini in reumatologia (tra errori frequenti e false controindicazioni, Martedì 13, ore 16.25); Decifrare l’indecifrabile (dedicato alla camaleonticità del lupus, mercoledì 14, ore 8.30); Artrite reumatoide (mercoledì 14, ore 9.20); Skin meets joint (Quando la cute racconta la diagnosi, mercoledì 14, ore 10.10); Problematiche del pavimento pelvico nel paziente reumatologico (mercoledì 14, ore 11). Evidentemente ampio spazio sarà dato a patologie diffuse ed immancabili come artrosi, osteoporosi e spondiloartriti, cui sono dedicate più di una comunicazione scientifica, sempre con uno sguardo attento alla reale presa in carico del paziente ed alle criticità territoriali.

PORTATA E IMPATTO DELL’IA

Il programma scientifico del 29° Congresso CReI prevede inoltre sessioni e comunicazioni che sviluppano la portata e l’impatto dell’ingresso dell’IA in campo reumatologico (sia come supporto alla diagnosi precoce sia per la personalizzazione dei trattamenti) ed il supporto dell’imaging avanzato in ambito diagnostico e di monitoraggio dell’evoluzione delle patologie. Tra le sessioni intersocietarie si segnala la collaborazione tra CReI e Sismed, oltre al simposio CReI-Simdo Metaflammation: quando metabolismo e immunità si parlano (mercoledì ore 15.50). Alla Fibromialgia sarà dedicata una delle sessioni di chiusura sviluppata in collaborazione con Simfer, Beyond Pain: nuove prospettive reumatologiche e riabilitative nella fibromialgia (giovedì, ore 10.50) con comunicazioni concentrate su ‘Dolore e riabilitazione’, ‘Perché la riabilitazione è essenziale nella gestione della persona con fibromialgia’ e ‘Tecnologie digitali e medicina personalizzata nella gestione della fibromialgia’.

REAL LIFE REUMATHOLOGY E REUMATOLOGIA IMMERSIVA

Da ultimo occorre segnalare che due sono i format innovativi che attraversano tutto il Congresso CReI: lo spazio dato alla Real Life Reumathology, un appuntamento che darà voce ad esperienze concrete di reumatologia realizzate nei territori regionali; e l’approccio di Reumatologia Immersiva, con sessioni basate su simulazioni cliniche reali e scenari decisionali complessi. Questo format sarà utile ai reumatologi CReI per allenarsi a decidere e personalizzare le cure di fronte a pazienti fragili affetti da multimorbilità e cronicità.