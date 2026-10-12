A Napoli licei occupati contro il decreto scuola: “La Francia ci insegna che la lotta può essere trasversale”

NAPOLI – Occupati il liceo classico Umberto I e il liceo scientifico Giuseppe Mercalli di Napoli. “Occupiamo la nostra scuola per manifestare il nostro dissenso nei confronti dei provvedimenti previsti dal decreto scuola: le norme introdotte seguono una logica populista, demagogica e di stampo anticostituzionalmente classista”, si legge in un comunicato diffuso dagli studenti del Mercalli, che spiegano di rifiutare un “Governo che preferisce alimentare la fabbricazione di strumenti di morte piuttosto che investire nel nostro futuro”.

“Pensiamo che il mondo della scuola abbia bisogno di cambiamenti reali – spiegano gli studenti dell’Umberto -, non quelli che sta portando avanti il ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara”. A questo si aggiunge il “definanziamento della scuola pubblica, che non rappresenta un incidente di percorso o una crisi passeggera, ma una decisione strategica e politica che si protrae da vent’anni. Troviamo vergognoso che miliardi su miliardi vengano spesi per il riarmo, con una spesa militare in crescita ogni anno e altri 23 miliardi previsti nel prossimo triennio, mentre la spesa per la scuola pubblica viene di fatto ridotta”. Infine, un passaggio sulle proteste in Francia: “Vogliamo che la nostra occupazione si distingua per l’intersezionali dei temi, in Francia ci hanno insegnato che studenti e studentesse non sono un corpo sociale chiuso e isolato, ma le loro lotte possono trovare il sostegno di lavoratori e lavoratrici, creando legami di mutuo rispetto e solidarietà”.

(Foto di archivio)