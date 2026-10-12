VIDEO| Marco Mengoni e il suo nuovo singolo “Giornate perse”: “Arriva dal periodo più difficile della mia vita”

ROMA – Non solo i live show “Allo Sbagliato” di Milano, Marco Mengoni è tornato a raccontarsi con il nuovo singolo “Giornate perse”. Il cantautore ha presentato il brano, per la prima volta live, durante la prima puntata della stagione di ‘Che tempo che fa’ sul Nove. “Questa canzone arriva dal periodo più difficile della mia vita, dalla perdita più difficile, dal distacco più buio che purtroppo mi ha portato questi anni. Da tantissime giornate perse, storte”, ha condiviso il 37enne parlando con Fabio Fazio. Il riferimento è alla scomparsa della madre, Nadia Ferrari, morta nel settembre 2024 dopo una lunga malattia.

LEGGI ANCHE: Milano, Marco Mengoni direttore artistico di Allo Sbagliato: uno spazio dove vivere la musica senza cellulari

”Ci sono canzoni che escono istintivamente, naturalmente, e vengono immediate e questa è una di quelle, evidentemente la covavo da un po’ di tempo. Quando è arrivata alle corde vocali e alla penna è nata”, ha spiegato ancora l’artista rivelando quanto questa sia “una canzone molto faticosa perché c’è molto vissuto dentro”. Proprio per questo, dopo averla incisa, non l’ha più cantata: “La registrazione che c’è nel pezzo è la prima e unica take”.

Per Marco, però, quelle “Giornate perse”, hanno avuto un risvolto positivo: “Ti fanno capire, ragionare e riflettere su quello che ti fa bene veramente, a lasciare i pensieri che avevi o le modalità che avevi di rapportarti nei confronti del mondo o delle persone”.

“Giornate perse” è scritta da Marco Mengoni e Jacopo Ettorre, con la composizione di Giovanni Pallotti, Vanegas ed Edwyn Roberts, prodotta da Giovanni Pallotti e Marco Mengoni e co-prodotta da Vanegas. Nel brano c’è anche particolare riferimento a Lucio Dalla, da sempre un punto di riferimento per Mengoni; un omaggio al cantautore bolognese, alla sua scrittura e al suo mondo.