lunedì 12 Ottobre 2026

Treni, mattinata di disagi sull’Alta velocità: a Bologna ritardi di oltre 60 minuti verso Milano

Guasti e inconvenienti tecnici sulla Roma- Napoli

di Luca DonigagliaData pubblicazione: 12-10-2026 ore 10:30Ultimo aggiornamento: 12-10-2026 ore 10:30

BOLOGNA – Mattinata di disagi alla stazione Alta velocità di Bologna Centrale. Alcune corse per Milano Centrale sono impraticabili, visti ritardi accumulati via via anche oltre i 60 minuti come nel caso di Italo 9904 diretto a Torino Porta Nuova.

Altre partenze per Napoli Centrale e Roma Termini accusano slittamenti, più contenuti. Come informa anche l’infomobilità di Trenitalia, la linea Roma-Napoli Alta velocità dalle otto registra una circolazione rallentata in prossimità di Salone per un inconveniente tecnico a un treno. Sulla linea Roma – Nettuno la circolazione è tornata regolare tra Padiglione e Marechiaro dopo un evento franoso sulla linea.
La circolazione permane rallentata nei pressi di Roma Prenestina per un inconveniente tecnico a un treno di altra Impresa Ferroviaria.

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