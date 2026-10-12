VIDEO | Il Nobel per l’Economia in diretta. Autor, Pakes, Athey o Woodford: chi lo vincerà?

ROMA – A Stoccolma è il giorno del Nobel per l’Economia, il Premio Sveriges Riksbank per le scienze economiche. Sarà annunciato alla Reale Accademia Svedese delle Scienze a partire dalle 11:45 italiane. Si può seguire in diretta qui:

A guidare la lista dei favoriti, secondo la piattaforma Polymarket, è David Autor, professore di economia al Massachusetts Institute of Technology. Autor è un economista del lavoro che ha studiato come la tecnologia stia cambiando il mondo del lavoro.



Un altro potenziale vincitore è Ariél Pakes, professore di economia presso l’Università di Harvard, attualmente quotato al 19% su Polymarket. Il lavoro di Pakes si è concentrato sullo sviluppo di metodi per analizzare empiricamente le risposte del mercato ai cambiamenti ambientali e politici, come fusioni e deregolamentazione.



Al terzo posto, con il 12% di chance, troviamo Susan Athey, professoressa di Economia della Tecnologia presso la Stanford Graduate School of Business. Athey, ex capo economista consulente per Microsoft, è stata la prima donna a vincere la medaglia John Bates Clark (assegnata al miglior economista under 40).



Ha qualche possibilità anche il macroeconomista e teorico monetario americano Michael Woodford, uno degli artefici della moderna forward guidance, l’idea che le banche centrali possano controllare l’economia influenzando le aspettative del pubblico sull’inflazione, piuttosto che solo attraverso i tassi di interesse.