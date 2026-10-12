Vaccini per l’influenza, si parte: il calendario regione per regione

BOLOGNA – Partono oggi, 12 ottobre, le vaccinazioni per l’influenza in Emilia-Romagna, Sicilia, Calabria e Campania. Domani 13 ottobre si inizia in Piemonte, mentre mercoledì 14 ottobre tocca al Friuli-Venezia Giulia.

La prima a partire era stata la Lombardia, dove le vaccinazioni per le categorie più esposte ai rischi ha preso il via l’1 ottobre. Poi, a seguire, l’Umbria aveva avviato le vaccinazioni lunedì scorso, 5 ottobre, e sempre la scorsa settimana i vaccini sono partiti in Toscana, Veneto e Lazio.

LE CATEGORIE A RISCHIO

In Italia, il vaccino per l’influenza è fortemente consigliato dal ministero della Salute per diverse categorie considerate a rischio: ci sono gli over 60, le donne in gravidanza e post partum; i ricoverati in lungodegenza; le persone affette da malattie croniche come diabete, malattie cardiache e respiratorie o problemi al sistema immunitario; alcune categorie di lavoratori come personale sanitario e socio-sanitario, forze di polizia e vigili del fuoco, allevatori o chi lavora a contatto con animali; donatori di sangue; bambini non a rischio nella fascia di età 6 mesi – 6 anni.

CASI IN AUMENTO NEGLI STATI UNITI E NEL REGNO UNITO

Nei giorni scorsi è girata la notizia, diffusa dalla rivista scientifica ‘Nature’, di un incremento anomalo dei casi di influenza negli Stati Uniti. Casi in aumento anche nel Regno Unito (dati della Health Security Agency britannica): il 6,5% dei campioni analizzati dai laboratori sono risultati positivi ai virus.