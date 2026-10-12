lunedì 12 Ottobre 2026

L’appello dell’Aie: “Accelerare sul diesel, il mercato richiede azioni immediate”

La lettera del direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale dell'energia ai governi dei Paesi membri: "Rendere subito disponibili i volumi promessi"

Data pubblicazione: 12-10-2026 ore 8:54Ultimo aggiornamento: 12-10-2026 ore 9:52

ROMA – Rendere disponibili i volumi promessi dei carburanti, dando priorità al diesel e accelerando i rilasci rimanenti delle scorte. È la richiesta fatta dal direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale dell’energia (Aie), Fatih Birol, in una lettera ai governi dei Paesi membri. L’orizzonte, si legge in un comunicato dell’Agenzia, è la riunione del Consiglio direttivo dell’organizzazione in programma giovedì prossimo.

Le attuali condizioni sui mercati globali del diesel “richiedono un’attenzione immediata” e possono essere gestite al meglio attraverso una cooperazione costante tra i membri dell’Aie, sottolinea Birol nel testo. L’azione collettiva avviata nel marzo 2026 è ancora in corso, secondo il dirigente, e costituisce il quadro di riferimento per ulteriori interventi nel breve periodo.
Birol richiama inoltre l’attenzione sui bombardamenti contro infrastrutture civili ed energetiche in Arabia Saudita, compresi i “tragici attacchi all’aeroporto internazionale di Riad”.

Il direttore esecutivo invita anche tutti i membri dell’Aie, compresi quelli che hanno già completato i rilasci promessi, a valutare se siano necessari ulteriori rilasci di diesel e, in caso affermativo, a definirne entità, tempistiche e carattere aggiuntivo rispetto agli impegni precedenti. Alcuni Paesi, osserva Birol, hanno già reso disponibili volumi superiori a quelli inizialmente promessi a marzo.

La riunione del Consiglio direttivo di giovedì rappresenterà un’occasione per fare il punto sulle misure adottate. “Come abbiamo fatto a marzo”, sottolinea Birol, “credo che possiamo dimostrare ancora una volta la capacità dell’Aie di agire congiuntamente a sostegno della sicurezza energetica e della stabilità economica”.

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