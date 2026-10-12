VIDEO | C’è uno speleologo bloccato da ieri in una grotta franata, in Sardegna

ROMA – Un giovane speleologo è bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a causa di una frana nella zona di Gorropeddu, vicino a Urzulei, provincia di Nuoro, in Sardegna. Le operazioni di recupero sono proseguite senza sosta per tutta la notte. Si sono alternati gli esperti del soccorso alpino e tecnici arrivati da tutto il Paese con un elicottero dell’Aeronautica militare della base di Decimomannu, ma anche 30 unità dei vigili del fuoco specializzate nel recupero e soccorso in ambienti complessi. Sul posto stanno operando anche diverse unità della Protezione Civile di Dorgali.
I soccorritori stanno operando con il massimo della cautela, cercando di evitare che si verifichino ulteriori cedimenti della grotta. Il materiale franato ne ostruisce una parte e la rimozione dei detriti procede al rilento. L’uomo è bloccato ad una profondità di circa 10 metri ed è vigile.