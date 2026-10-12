VIDEO | C’è uno speleologo bloccato da ieri in una grotta franata, in Sardegna

ROMA – Un giovane speleologo è bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a causa di una frana nella zona di Gorropeddu, vicino a Urzulei, provincia di Nuoro, in Sardegna. Le operazioni di recupero sono proseguite senza sosta per tutta la notte. Si sono alternati gli esperti del soccorso alpino e tecnici arrivati da tutto il Paese con un elicottero dell’Aeronautica militare della base di Decimomannu, ma anche 30 unità dei vigili del fuoco specializzate nel recupero e soccorso in ambienti complessi. Sul posto stanno operando anche diverse unità della Protezione Civile di Dorgali.

I soccorritori stanno operando con il massimo della cautela, cercando di evitare che si verifichino ulteriori cedimenti della grotta. Il materiale franato ne ostruisce una parte e la rimozione dei detriti procede al rilento. L’uomo è bloccato ad una profondità di circa 10 metri ed è vigile.

Da ieri pomeriggio siamo al lavoro in Sardegna, nel territorio di Urzulei, per raggiungere e recuperare uno speleologo rimasto bloccato in una grotta a seguito di un crollo. Le operazioni di soccorso con i @vigilidelfuoco sono particolarmente complesse e proseguono senza sosta. pic.twitter.com/dA4Wo3o60J — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) October 12, 2026