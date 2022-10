Pinocchio si prende cura degli occhi dei bambini

ROMA – Ottobre è il mese della prevenzione visiva e come tutti gli anni è per Commissione difesa vista onlus un momento significativo per sensibilizzare e informare riguardo l’importanza della tutela della vista. ‘Occhio a Pinocchio’ è la nuova campagna di informazione riguardo alle buone prassi di educazione quotidiana al benessere degli occhi dedicata ai bambini e ai loro genitori, portata avanti da Cdv Onlus in collaborazione con il Gruppo Rainbow, che vedrà protagonista il burattino più famoso del mondo, tornato alla ribalta grazie alla nuova serie ‘Pinocchio and Friends’, creata da Iginio Straffi e trasmessa in onda su Rai Yoyo. L’iniziativa parte domani, giovedì 13 ottobre, Giornata mondiale della vista, e proseguirà fino a febbraio 2023, coinvolgendo centri ottici e 32 istituti scolastici italiani con l’obiettivo di sensibilizzare bambini e genitori rispetto alle problematiche e i rischi derivanti da una scarsa attenzione alla cura degli occhi.

IL PROGETTO E IL CLAIM “HO CONTROLLATO LA MIA VISTA, NON DICO BUGIE!”

Il progetto, per cui si ringrazia la collaborazione di Federottica, socio di Cdv Onlus, prevede la distribuzione di kit e materiali informativi, tra cui poster, ottotipi e card legate ai personaggi della serie ‘Pinocchio and Friends’, ciascuno portavoce di un diverso messaggio di promozione del benessere visivo, all’interno di centri ottici e istituti scolastici italiani. Inoltre, verranno regalati colorati sticker adesivi all’insegna del claim “ho controllato la mia vista, non dico bugie!” a ciascun bambino che effettuerà un controllo della vista eseguito da medici oculisti e ottici, nelle scuole selezionate aderenti al progetto. In una sezione dedicata all’interno del sito di Cdv Onlus, inoltre, saranno disponibili approfondimenti e consigli su come tutelare la vista dei bambini nella vita di tutti i giorni. Fondamentale è il supporto di Essilor, Zeiss e Frastema Ophthalmics, partner tecnologici leader di mercato che forniranno a Cdv Onlus la loro migliore strumentazione per l’esecuzione dei test visivi.

INDISPENSABILE PRENDERSI CURA DEL CANALE VISIVO

“Da 50 anni Cdv Onlus promuove e realizza campagne per la tutela della vista- afferma il presidente di Commissione difesa vista, Vittorio Tabacchi– e collabora con altri enti pubblici e privati, tra cui le scuole, per sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione tutto l’anno, attraverso l’informazione sulle corrette pratiche rivolte al mantenimento di una buona qualità visiva”. “Ricordiamoci- conclude- che l’80% delle informazioni che provengono dall’ambiente esterno giungono al cervello passando attraverso il canale visivo, per questo è indispensabile prendersene cura”.

