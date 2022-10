Von der Leyen: “Partnership Putin-Xi Jinping sfida l’ordine mondiale”

Di Alessio Pisanò

ROMA – “Il revisionismo del Cremlino non è l’unica minaccia grave all’ordine mondiale. Anche la cosiddetta partnership “No Limit”, dichiarata da Putin e dal presidente cinese Xi Jinping è una chiara sfida all’ordine mondiale costruito sui valori della Carta dell’Unione Europea. Stiamo osservando con attenzione l’indomani del ventesimo congresso del Partito comunista cinese per scorgere eventuali cambiamenti nella posizione internazionale della Cina”. Così la presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, alla conferenza degli ambasciatori dell’Ue in corso a Bruxelles.

I temi toccati riguardano le tante sfide che l’Unione europea è tenuta ad affrontare. “Bisogna sostenere chi lotta per i propri valori – ha continuato von Der Leyen – come le coraggiose donne iraniane che chiedono libertà e uguaglianza a seguito della brutale uccisione da parte della polizia della giovane donna Mahsa Amini. Migliaia di manifestanti pacifici sono stati picchiati e detenuti e per questo dobbiamo esigere che la violenza cessi, ora è il momento di lavorare insieme sulle sanzioni per le persone responsabili delle violenze inflitte al popolo”.

“Mai come quest’anno – ha sottolineato von der Leyen – ho sperimentato una collaborazione così intensa con la Casa Bianca, costruita fin dall’inizio del mandato del presidente Joe Biden. La nostra cooperazione è diventata ancora più forte in occasione dell’invasione russa. Quando l’Ucraina è stata invasa dalla Russia, eravamo già pronti ad agire insieme”. La presidente ha ricordato infine che “la guerra in Ucraina sarà decisa anche dalla nostra risposta globale all’aggressione della Russia. Abbiamo bisogno che tutti i continenti si alzino in difesa dell’ordine basato sulle regole comuni, perché questa guerra coinvolge il futuro di tutto il mondo”.

