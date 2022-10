La Fifa sbarca nel metaverso, accordo con Roblox per ambiente virtuale

ROMA – La Fifa ha annunciato oggi una rivoluzionaria partnership che offrirà alla comunità Roblox, così come ai fan di calcio di tutto il mondo, l’accesso gratuito a Fifa World, un ambiente virtuale che celebra il potere del calcio e la ricca storia dei suoi eventi di punta. L’organo di governo mondiale del calcio e la piattaforma leader del metaverso, che conta oltre 50 milioni di utenti attivi giornalieri, hanno stipulato una collaborazione pluriennale per lo sviluppo di nuove e diversificate esperienze calcistiche interattive per i fan. La Fifa lavorerà con Roblox per creare una nuova avventura immersiva online, dove si potranno guadagnare ricompense e collezionare oggetti virtuali esclusivi attraverso vari giochi di abilità e molteplici sfide. Il Fifa World ospiterà anche contenuti video su misura e continuerà a evolversi nel tempo per celebrare il Mondiale maschile Qatar 2022, e quello femminile del 2023.

“L’esperienza immersiva di Fifa su Roblox fornirà ai fan di calcio un nuovo modo estremamente eccitante di interagire con gli amici, e si tradurrà in un gameplay davvero inclusivo e divertente”, ha affermato Romy Gai, Chief Business Officer di Fifa.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it