VIDEO | Berlusconi in Senato dopo nove anni: “Eccomi di nuovo”

ROMA – Dopo quasi nove anni dal 27 novembre 2013 in cui l’aula votò la sua decadenza, Silvio Berlusconi torna da senatore a Palazzo Madama. Ad accoglierlo Anna Maria Bernini. Il presidente di Forza Italia ha rivolto un cenno di saluto ai cronisti ed è entrato per procedere all’accreditamento.

“ECCOMI DI NUOVO”

“Eccomi di nuovo al Senato: ho appena completato le pratiche per la registrazione. Domani sarò presente alla prima seduta di questa XIX legislatura a Palazzo Madama”. Lo scrive su twitter Silvio Berlusconi.

REGISTRAZIONE BLINDATA E SENZA LA CRAVATTA (OBBLIGATORIA)

Al Senato registrazione blindata per Silvio Berlusconi, sbarrate le porte sul Cortile d’Onore di Palazzo Madama, quelle che conducono alla Sala Nassiriya, dove si svolgono le procedure. Dopo le foto nell’apposita stanzetta a piano terra il presidente di Forza Italia ha svolto le pratiche di rito, immortalate da una foto che lui stesso posta sui suoi canali social. Foto che lo mostra senza cravatta, obbligatoria per l’ingresso al Senato, come da regolamento.

