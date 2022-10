Ad Aosta si insegna ad aggiustare gli oggetti rotti. Venerdì Restart party con gli aggiustatutto

AOSTA – Aggiustare oggetti rotti per evitare che diventino rifiuti, magari ingombranti, difficili e costosi da smaltire. Ad Aosta torna Restart Party, l’iniziativa promossa dalla Legambiente per dare una seconda vita agli oggetti rotti, non solo rimettendoli in funzione, ma anche insegnando alle persone a farlo a casa. L’appuntamento è per venerdì, dalle 16 alle 18, all’orto di Sant’Orso. Ad ospitare i ‘restarters’, gli aggiustatutto, sarà l’associazione Biologica e Biodinamica. L’evento sarà anche l’occasione per celebrare la Giornata internazionale della riparazione.

ALLUNGARE LA VITA DELLE COSE A CUI SIAMO AFFEZIONATI E IMPATTARE MENO SULL’AMBIENTE

“Chi ha un oggetto rotto o malfunzionante può portarlo con se e provare a ripararlo insieme a noi. E chi ama smontare e trafficare può venire a darci una mano”, è l’invito di Sarah Burgay, organizzatrice dell’evento. Che aggiunge: “Allungare la vita delle cose a cui siamo affezionati e impattare meno sull’ambiente, risparmiando anche del denaro, è una scelta virtuosa e anche una soddisfazione. Il passo più difficile è trovare il coraggio di provarci ed è per questo che mettiamo a disposizione le nostre capacità: per aiutare le persone a riprendere il controllo dei propri oggetti, in particolare quelli tecnologici“.

