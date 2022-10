Da Bari nuovo volo per Tel Aviv

BARI – La compagnia aerea Wizz air ha annunciato due nuove rotte in partenza dall’Italia per Israele che nei prossimi mesi coinvolgeranno gli aeroporti di Bari e Roma Fiumicino. Si tratta di nuove opportunità di viaggio a bassissimo costo: i biglietti sono già acquistabili sul sito della compagnia o tramite l’app, con un prezzo che parte da 39,99 euro.

PRESIDENTE ADP: SUGGELLO SU STAGIONE STRAORDINARIA

“L’annunciata ripresa del collegamento con Tel Aviv suggella una stagione straordinaria per l’aeroporto di Bari e per tutta la rete aeroportuale pugliese – dichiara Antonio Maria Vasile presidente di Aeroporti di Puglia- una stagione all’insegna della crescita costante del traffico passeggeri e del consolidamento e ampliamento del network di destinazioni, con particolare attenzione ai mercati a forte potenziale di crescita”.

WIZZ AIR: DESTINAZIONE TRA I LUOGHI PIU’ SACRI DELLA TERRA

“Ancora una volta siamo entusiasti di poter annunciare nuove ed entusiasmanti integrazioni alla nostra offerta dall’Italia, che sono anche strettamente collegate a un altro importante traguardo per la compagnia aerea, come l’apertura della nuova stazione di Eilat-Ramon – spiega Paulina Gosk, corporate communication manager di Wizz Air- Non vediamo l’ora di portare i nostri passeggeri in una destinazione ricca di attrazioni, panorami spettacolari, siti storici e alcuni dei luoghi più sacri della Terra”.

