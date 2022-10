Crediti foto Fipav

ROMA – Dopo aver sconfitto la Cina, la nazionale femminile del volley domani disputerà la semifinale contro il Brasile dei Mondiali di pallavolo in corso in Olanda e Polonia. Grande protagonista del match di ieri è stata come sempre Paola Egonu, che ha messo a segno 29 punti, compreso quello che valeva il passaggio del turno. La campionessa si assesta così a quota 220, sopra di lei solo la polacca Magdalena Stysiak (240) e la belga Britt Herbots (222). Entrambe le squadre sono però fuori dalla competizione e quindi Egonu può sicuramente ambire al titolo di miglior marcatrice.

MONDIALI PALLAVOLO FEMMINILE, OGGI LA SEMIFINALE SERBIA-USA

Stasera alle 20.30, a Gliwice (Polonia), intanto, si giocherà la prima delle semifinali del mondiale di volley femminile. A scendere in campo saranno Serbia e Usa. La partita verrà trasmessa su RaiSport e Sky Sport Arena. La diretta sarà disponibile in streaming su Rai Play, Sky Go e Now Tv.

MONDIALI PALLAVOLO FEMMINILE ITALIA-BRASILE: QUANDO SI GIOCA E DOVE VEDERE LA PARTITA

La nazionale italiana scenderà in campo domani, giovedì 13 ottobre, alle 20 ad Apeldorn (Paesi Bassi) per uno scontro diretto con il Brasile che porterà in caso vittoria alla finalissima. La partita sarà visibile su Rai 2 e su Sky (Sky Sport Arena, canale 204) e in streaming su Raiplay e Sky Go e Now.

