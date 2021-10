Autunno in natura: nuovo calendario di eventi per i Centri di educazione ambientale delle Marche

ANCONA – Con “Autunno in Natura” tornano gli eventi nella natura organizzati dai Centri di educazione ambientale delle Marche. Saranno 22 gli appuntamenti proposti gratuitamente a giovani e adulti: escursioni a piedi nelle aree protette regionali, passeggiate in MTB accompagnati da un botanico, laboratori sulla biodiversità, bird-watching, incontri di approfondimento su argomenti specifici come l’alimentazione sana e la gestione sostenibile degli ambienti fluviali.

Si comincia questo fine settimana, precisamente il 16 ottobre, con l’iniziativa “Amico asino” al Bosco dei Folletti (Urbania); sempre il 16 e anche il 17 ottobre, “I care my path – Le giornate dei sentieri”, al Parco naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi. Il 17 ottobre altri due appuntamenti, “L’anello della valle nascosta – Castelluccio di Norcia” e “Il mondo che vorrei…” a Cessapalombo. Il calendario prosegue fino al 28 novembre. Da sottolineare gli appuntamenti dedicati “Alla scoperta del Metauro”, organizzati nell’arco delle due settimane che vanno dal 14 al 27 novembre.

Sull’onda del successo delle passate edizioni (settembre 2020 e giugno 2021), gli appuntamenti coinvolgeranno giovani e adulti in un’iniziativa a contatto con la natura per sensibilizzarli sui temi e gli obiettivi dell’Agenda 2030 sottoscritta dalle Nazioni Unite: “Sono temi e obiettivi – commenta l’assessore regionale all’Ambiente, Stefano Aguzzi – che per le Marche, grazie a un ampio processo di coinvolgimento di portatori di interesse economici, del terzo settore e dei cittadini, si stanno traducendo nella Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile”.

Organizzatori degli eventi sono i Centri di Educazione Ambientale – CEA delle Marche: grazie al sostegno economico del Ministero per la transizione ecologica e al coordinamento della Regione Marche, la partecipazione agli eventi è gratuita.

Di seguito il programma degli eventi dal 16 ottobre al 28 novembre 2021. Per la conferma delle date e per informazioni di dettaglio sugli eventi, si rimanda alla pagina Facebook Regione Marche Sostenibile.

Programma: