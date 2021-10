Harrison Ford nel Trapanese per girare Indiana Jones 5

PALERMO – Sbarca a Castellammare del Golfo Indiana Jones, il famosissimo archeologo interpretato da Harrison Ford che arriva nella cittadina trapanese per girare il quinto episodio della saga: Castellammare del Golfo è tra le protagoniste di una produzione cinematografica internazionale con attori di fama mondiale e centinaia di persone impegnate. Il set è in allestimento tra viale Zangara, la cala marina, e il quartiere San Giuseppe.

“Una importantissima occasione per far conoscere la nostra città – affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessora alla Cultura Maria Tesè -. Una vetrina internazionale unica ma anche un ritorno non indifferente per alberghi e ristoranti”. A Castellammare del Golfo saranno girate alcune scene del colossal che vede ancora protagonista, a 79 anni, Harrison Ford. Il film, prodotto dalla Walt Disney, sarà ambientato nel 1969 ed uscirà nelle sale cinematografiche nel luglio 2022.

