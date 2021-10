Rio de Janeiro promotes events to test reopening

By Bianca Oliveira

SAO PAULO – On the long holiday, from October 9th to 12th, Rio de Janeiro held 8 test events, which allows the public without the obligatory use of masks. Among them, 5 parties, 1 rock festival, 1 wedding at Copacabana Palace and 1 football game at Maracanã stadium were organized.

One of the parties took place on Saturday (9) and received an estimated audience of 4 thousand people. Guests had to prove a complete vaccination schedule and would be tested for Covid-19. All participants will be monitored for 14 days after the festivities.

The City Hall of Rio, through the Municipal Institute of Sanitary Surveillance, authorized all the tests as a kind of “fire test” of how the city behaves in the face of flexibilization. The Health Department says that the resumption is only possible because of the improvement in the epidemiological situation in the city, with the reduction in the occupation of ICU beds and a drop in the number of confirmed cases and deaths.

This Sunday (10), Mayor Eduardo Paes said on his social networks that the city “certainly” will hold parties to celebrate New Year’s Eve. Rio de Janeiro was also one of the three cities in the country that confirmed the holding of Carnival 2022.

Until Saturday, Rio registered 58.3% of the total population immunized with the two doses of vaccine against Covid-19. If the city reaches 65% of complete vaccination by next Friday (15), residents will be able to circulate without facial protection equipment in open and uncrowded places.

RIO PROVA A RIPARTIRE CON ‘EVENTI-TEST’ SENZA MASCHERINA

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – Cinque feste, un festival rock, un matrimonio nel Copacabana Palace e una partita di calcio al Maracanà, lo stadio più grande del mondo. Prove di ripartenza post-pandemia di Covid-19 a Rio de Janiero, la seconda città più popolosa del Brasile, dove da sabato sono stati organizzati otto eventi-test ai quali il pubblico ha potuto partecipare senza indossare la mascherina.

Una delle iniziative ha visto la presenza di circa 4mila persone. Chi vi ha preso parte ha dovuto dimostrare di aver ultimato il ciclo vaccinale e si è dovuta sottoporre a un tampone diagnostico. Tutto coloro che hanno partecipato agli eventi verranno monitorati per 14 giorni a partire dalla data della manifestazione. Il Comune di Rio, tramite l’Istituto di vigilanza sanitaria locale, ha autorizzato i test nell’ottica di farne una sorta di “prova del fuoco” su cosa avviene in città in una fase più flessibile. Secondo il dipartimento cittadino per la Salute, la ripresa è possibile grazie al miglioramento del quadro epidemiologico, con una diminuzione nell’occupazione dei posti letto degli ospedali e un calo nel numero dei decessi confermati.

Domenica il sindaco Eduardo Paes ha annunciato sui suoi profili social che il municipio organizzerà “sicuramente” feste per celebrare il Capodanno. Rio de Janeiro è stata anche una delle tre città che ha confermato l’intenzione di realizzare il Carnevale 2022, così come San Paolo. A Rio la percentuale di popolazione che ha concluso il ciclo vaccinale con due dosi è del 58,3 per cento con dati aggiornati a sabato scorso. Nel caso in cui la città riesca a raggiungere la quota del 65 per cento delle immunizzazioni entro venerdì, 15 ottobre, i cittadini potranno circolare senza mascherine all’esterno e in assenza di assembramenti.

RIO DE JANEIRO PROMOVE EVENTOS PARA TESTAR REABERTURA

Por Bianca Oliveira

SAO PAULO – No feriado prolongado, de 9 a 12 de outubro, o Rio de Janeiro realizou 8 eventos-teste, que permite público sem o uso obrigatório de máscaras. Entre eles, foram organizadas 5 festas, 1 festival de rock, 1 casamento no Copacabana Palace e 1 jogo de futebol no estádio Maracanã.

Uma dos eventos-teste aconteceu no sábado (9) e recebeu um público estimado em 4 mil pessoas. Os convidados tinham que comprovar esquema vacinal completo e seriam testados para Covid-19. Todos os participantes serão monitorados por 14 dias após as festividades permitidas na cidade.

A Prefeitura do Rio, por meio do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, autorizou todos os testes como uma espécie de “prova de fogo” de como a cidade se comporta diante das flexibilizações. A Secretaria de Saúde afirma que a retomada só é possível por causa da melhora no quadro epidemiológico na cidade, com a redução na ocupação de leitos e queda no número de casos e mortes confirmados.

Neste domingo (10), o prefeito Eduardo Paes afirmou em suas redes sociais que o município “certamente” realizará festas para comemorar o Réveillon. O Rio de Janeiro também foi uma das três cidades que confirmaram a realização do Carnaval 2022.

Até o sábado, o Rio registrava 58,3% da população total imunizada com as duas doses da vacina contra a Covid-19. Caso a cidade atinja 65% da vacinação completa até a próxima sexta-feira, os moradores poderão circular sem o equipamento de proteção facial em locais abertos e sem aglomeração.