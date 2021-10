Sospesa dipendente dell’Università di Bologna no green pass. E il Cub protesta

BOLOGNA – Presidio di protesta questa mattina a Bologna davanti alla sede della Facoltà di Ingegneria in via Terracini, al Lazzaretto. A manifestare è il sindacato di base Cub, in solidarietà a una dipendente amministrativa dell’Ateneo che da cinque giorni si rifiuta di mostrare il green pass per entrare in ufficio. Essendo oggi appunto il quinto giorno consecutivo, per la dipendente scatta per legge la sospensione dal servizio e anche dallo stipendio.