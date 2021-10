Allarme anoressia post Covid tra i minori, al Bambino Gesù impennata di casi

ROMA – La pandemia da Covid-19 cela un’altra epidemia: quella dei disturbi del comportamento, in particolare alimentare, in bambini e adolescenti. “L’ospedale pediatrico Bambino Gesù (Opbg) presta assistenza anche sull’anoressia, e in questi casi l’interessamento neuropsichiatrico e psicologico in età pediatrica avviene quando c’è un minorenne con un indice di massa corporea al di sotto di 13“. Lo spiega Alberto Villani, past president della Società italiana di pediatria (Sip), che aggiunge: “Per capire l’impennata dei casi, va considerato il dato dei giorni di degenza nel reparto di Pediatria Generale: su 30 posti letto prima della pandemia bambini e adolescenti ne occupavano due o tre, ora più della metà”.

CI SONO STATI ANCHE CASI DI SUICIDI E AUTOLESIONISMO

Ma una impennata di ricorsi ai Pronto Soccorso si è verificata anche per “bambini con ideazione suicidiaria e autolesionismo. Questo in tutto il mondo”, conclude così il suo intervento il past presidente Sip al convegno sugli ‘Aspetti medici e sociali dell’età pediatrica in Italia’, in corso a Roma.