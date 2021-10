A Roma “rallentamenti per toro in strada”, e su Twitter scatta l’ironia

ROMA – Non solo cinghiali, topi e gabbiani. Lo zoo della Capitale si arricchisce di un nuovo protagonista, come fa sapere l’account twitter di Roma Mobilità, che avvisa gli automobilisti della Capitale: “Rallentamenti su via Laurentina, altezza via di Santa Serena, per un toro su carreggiata“. Immediata l’ironia dei romani: “Speriamo che non trovi semafori rossi!”, cinguetta un utente. “Sarà ascendente scorpione, quelli so i peggio”, sentenzia un altro. “Avendo cambiato sindaco dobbiamo cambiare animale di riferimento dopo anni di cinghiale”, aggiunge un terzo che stila una lista di possibili candidati.

Pure la corrida c'abbiamo e chi c'ammazza — Stanis la Rochelle (@GianfrancoFeeni) October 12, 2021

Avendo cambiato sindaco dobbiamo cambiare l'animale di riferimento dopo anni di cinghiale.

Per il momento abbiamo provato:

– l'istrice

– le pantegane

– il toro



entro il ballottaggio rimangono da provare

– i procioni

– gli scoiattoli

– le anaconde (l'idea è di uno del Tufello) — Mrk (@ApprendistaGeek) October 12, 2021