DIRETTA | ‘Non farti influenzare…Strategie vaccinali pediatriche”

ROMA – ‘Non farti influenzare… Strategie vaccinali pediatriche: nuovi modelli organizzativi per un approccio multidisciplinare’. È il Let’s talk che si svolgerà il 12 ottobre, organizzato da FARECOMUNICAZIONE E20 online dalle 19.15 alle 20.30, per incoraggiare la campagna vaccinale antinfluenzale in età pediatrica.



Tra i partecipanti ci saranno Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute; Roberto Ieraci, infettivologo e coordinatore della strategia vaccinale per la Regione Lazio; Teresa Rongai, segretaria per il Lazio della Fimp; Teresa Mazzone, presidente del Sispe; Antonietta Spadea, direttore della Uoc Vaccinazioni e coordinatrice della campagna delle Vaccinazioni antinfluenzali della Asl Roma 1; Anna Caraglia, Direzione generale della prevenzione sanitaria, ministero della Salute; Francesco Paolo Maraglino, del dipartimento Prevenzione del ministero. L’evento è organizzato con il contributo incondizionato di Astrazeneca.