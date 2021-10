Meloni all’attacco: “Pd vuole sciogliere anche Fdi”. Il Nazareno: “Tentativo di vittimismo, non falsifichi”

ROMA – Dopo la “ferma condanna di Fratelli d’Italia a ogni violenza di gruppi fascisti“, Giorgia Meloni va all’attacco. “Come è possibile che sia stato permesso a quattro imbecilli a Roma, Torino e Milano di far degenerare quelle manifestazioni pacifiche? Perché nessuno li ha fermati? Perché ancora una volta il ministero dell’Interno era così impreparato?”, domanda la presidente di Fdi, in un video su Facebook. “Questo fa arrabbiare parecchio- aggiunge- perché ancora una volta i disordini, guarda caso, sono stati utilissimi al governo a demonizzare ulteriormente chi contesta il green pass. L’Italia però ci è già passata in anni molto bui della sua storia, proprio per questo le autorità dovrebbero essere molto attente a non prestare il fianco al benché minimo sospetto che le piazze vengano gestite con una strategia politica”.

Per Meloni “in tutta questa vicenda una strategia sembra esserci: criminalizzare chiunque contesti il governo così magari le persone perbene desistono dal manifestare”. Poi, si domanda: “Qual è l’obiettivo di tutta questa strategia? Ce lo spiega il vicesegretario del Pd Provenzano, per cui il primo partito d’Italia andrebbe sciolto. Questo è il gioco: chi manifesta contro il governo è un delinquente e fascista e l’unica forza parlamentare al governo è fuori dall’arco democratico. Il governo non può essere contestato, né in piazza né in Parlamento, come nei regimi”.

Meloni conclude con un appello al Quirinale e a palazzo Chigi: “Io spero che il presidente della Repubblica Mattarella e il presidente del Consiglio Draghi prendano apertamente le distanze dalle pericolose parole del vicesegretario del Pd, ribadendo che l’Italia non sarà mai il regime che vuole la sinistra. In ogni caso Fratelli d’Italia non intende farsi intimidire”.

LA REPLICA DEL NAZARENO

Fonti del Nazareno fanno notare che “per Giorgia Meloni non deve essere un momento facile” ed è pertanto “comprensibile il suo tentativo di rifugiarsi nel vittimismo. Però – spiegano – non le consentiamo di continuare a falsificare la realtà: il Pd non ha chiesto di sciogliere Fratelli d’Italia ma Forza Nuova”. Per il Pd “anziché cambiare discorso Meloni dimostri una volta per tutte di prendere le distanze e contrastare senza alcuna ambiguità i movimenti eversivi di stampo fascista. Come mai le viene così difficile?”