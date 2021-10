No Green pass, denunciato il poliziotto in borghese che ha picchiato un manifestante

ROMA – Si è spontaneamente presentato in Questura il poliziotto in borghese ripreso in un video mentre colpisce un manifestante. Dello stesso agente sono circolate altre immagini mentre si trova tra i manifestanti a Piazzale Flaminio lo scorso sabato pomeriggio. Il poliziotto è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria che ne valuterà l’operato. Lo fa sapere la Questura di Roma. Nella giornata di ieri è circolato un post sui canali social che riconduceva tali condotte a un dirigente della Polizia di Stato, il quale è invece risultato del tutto estraneo ai fatti. Pertanto l’autore del post è stato denunciato per il reato di diffamazione e calunnia.

