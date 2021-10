Bolsonaro vetoes free distribution of menstrual pads to low-income women

By João Marcelo

SAO PAULO – President Jair Bolsonaro vetoes the free distribution of menstrual pads to low-income public school students and homeless or extremely vulnerable people. The decision was published in the Official Gazette of the Union at the end of this week.

The proposal came from the Chamber of Deputies and was approved by the Senate on September 14, then went on to be approved by the president. The president argued that the project does not foresee the origin of the funding, therefore, there was no way to approve it.

During a meeting with his supporters, the President explained that the cost for the program would be R$ 80 million per year with tampons and compared the project to the readjustment of the minimum wage.

The approved project provided that the money would come from resources allocated by the Union to the Unified Health System (SUS). In the case of inmates, the resources would come from the National Penitentiary Fund.

In relation to SUS, the president argued that sanitary pads are not on the list of medicines considered essential and that, by stipulating specific beneficiaries, the project did not meet the principle of universality of the single health system.

About the National Penitentiary Fund, Bolsonaro says that the law that created it does not provide for the use of resources for this purpose.

Congress can decide to maintain or overturn presidential vetoes. The deadline for this assessment is 30 days after the publication of the veto in the Official Gazette.

According to an article published by CNN Brasil, with the negative repercussions, assistants to the president started to defend that the federal government sped up a similar initiative, which was already being elaborated in the scope of the Ministry of Women, commanded by Damares Alves.

The idea is to launch by the end of the year a program to assist low-income women, which involves the delivery of tampons. The argument at the Palácio do Planalto is that the initiative has not yet been launched due to the budget’s commitment to policies to fight the coronavirus.

ASSORBENTI GRATIS PER PIÙ POVERE, BOLSONARO BOCCIA PROPOSTA

Di João Marcelo

SAN PAOLO DEL BRASILE – In Brasile niente distribuzione gratuita di assorbenti per le studentesse di famiglie a basso reddito delle scuole pubbliche e per le persone senza fissa dimora in situazione di vulnerabilità estrema. A deciderlo è stato il presidente Jair Bolsonaro, che ha posto il veto su una proposta che era partita nelle scorse settimane dalla Camera dei deputati, come pubblicato in Gazzetta ufficiale la settimana scorsa. La bozza di provvedimento era arrivata agli uffici del presidente dopo l’approvazione da parte del Senato lo scorso 14 settembre.

Secondo l’inquilino del Planalto, il disegno di legge non indica un’origine dei finanziamenti plausibile per attuare il piano e quindi non è possibile approvarlo. A colloquio con i suoi sostenitori, Bolsonaro ha detto che il costo del programma per gli assorbenti sarebbe stato di 80 milioni di reais, circa 12,5 milioni di euro, e lo ha messo a paragone con il progetto di ridefinizione del salario minimo.

Il progetto approvato dalla Camera prevedeva che i soldi per finanziare il progetto venissero dalle risorse stanziate per il Sistema sanitario unificato (União ao Sistema Único de Saúde, Sus) e dal Fondo nazionale per le carceri (Fundo Penitenciário Nacional) per le donne detenute, un’altra delle fasce di popolazione che sarebbero state beneficiarie della misura. In relazione ai fondi del Sus, il presidente ha affermato che gli assorbenti non sono sulla lista dei dispositivi medici considerati essenziali e che il progetto, essendo destinato a beneficiari specifici, le donne in questo caso, non presentava il principio di universalità proprio del sistema sanitario nazionale. Rispetto al Fundo Penitenciario Nacional invece, Bolsonaro ha detto che il provvedimento che ha istituito il fondo non prevede l’uso delle sue risorse per fini di questo tipo.

Stando all’ordinamento del Brasile il Congresso può decidere di mantenere o annullare i veti presidenziali. Il lasso di tempo previsto per l’eventuale approvazione è di 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. In un articolo pubblicato sul portale Cnn Brasile si è evidenziato che i sostenitori del presidente affermano che il governo federale è già al lavoro per far approvare un’iniziativa simile a quella bocciata da Bolsonaro.

Quest’ultima bozza sarebbe già in fase di elaborazione presso il ministero delle Donne, diretto da Damares Alves. L’idea, stando a quanto si riporta nell’articolo, sarebbe quella di istituire entro la fine dell’anno un programma di sostegno alle donne con redditi bassi, che preveda anche la distribuzione di assorbenti igienici. La difesa del Planalto è che fino ad adesso la legge non è stata lanciata per non compromettere i finanziamenti destinati alle politiche di contrasto alla pandemia di Covid-19.

BOLSONARO VETA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ABSORVENTE MENSTRUAL A MULHERES DE BAIXA RENDA

Por João Marcelo

SAO PAULO – O presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorvente menstrual para estudantes de baixa renda de escolas públicas e pessoas em situação de rua ou de extrema vulnerabilidade. A decisão foi publicada no “Diário Oficial da União” no final desta semana.

A proposta partiu da Câmara dos Deputados e foi aprovada pelo Senado no dia 14 de setembro, em seguida seguiu para sanção do presidente. O presidente argumentou que o projeto não prevê a origem da verba de custeio, sendo assim, não havia como aprovar.

O presidente comentou, em conversa com seus apoiadores, que o custo para o programa seria de R$ 80 milhões por ano com absorventes e comparou o projeto ao reajuste do salário mínimo.

O projeto aprovado previa que o dinheiro viria dos recursos destinados pela União ao Sistema Único de Saúde (SUS). No caso das presidiárias, os recursos viriam do Fundo Penitenciário Nacional.

Em relação ao SUS, o presidente argumentou que absorventes não consta na lista de medicamentos considerados essenciais e que, ao estipular beneficiárias específicas, o projeto não atendia ao princípio de universalidade do sistema único de saúde.

Sobre o Fundo Penitenciário Nacional, Bolsonaro diz que a lei que criou não prevê o uso de recursos para esse fim.

O Congresso pode decidir manter ou derrubar vetos presidenciais. O prazo para essa avaliação é de 30 dias após a publicação do veto no Diário Oficial, mas nem sempre ele é cumprido.

De acordo com matéria publicada pela CNN Brasil, com a repercussão negativa, auxiliares do presidente passaram a defender que o governo federal agilize uma iniciativa semelhante, que já vinha sendo elaborada no âmbito do Ministério das Mulheres, comandado por Damares Alves.

A ideia é lançar até o final do ano um programa de atendimento a mulheres de baixa renda, que envolve a entrega de absorventes. O argumento no Palácio do Planalto é de que a iniciativa não foi ainda lançada pelo comprometimento do orçamento com políticas de enfrentamento ao coronavírus.