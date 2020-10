Un film omaggio per i 100 anni di Fellini. Ma il suo personaggio non ci sarà

Per spiegare il suo modo di leggere Fellini, Camattari cita alcune sue frasi come “Il cinema è il modo più diretto per entrare in competizione con Dio“, o “Felliniano… avevo sempre sognato, da grande, di fare l’aggettivo”. Vi sono contenute “le idee guida del progetto per la regia del film, i cui ingredienti corrispondono a quattro dimensioni fondamentale dello spettatore d’oggi: lo spettatore è assetato di bellezza; ognuno vuol sognare una realtà diversa; Avere un Dio per amico; Vivere con stile”.

Il film, aggiunge Tibaldi è “un’ulteriore, felice espansione della creatività del gruppo di lavoro che ha ideato e realizzato il progetto multiforme ‘Ho bisogno di credere. Fellini e il sacro'”.

Il cast, ancora top secret, comprenderà attori ed altri artisti di livello internazionale, concludono sceneggiatore e regista.