Iraq, la proposta dei gruppi filoiraniani: “Tregua se militari Usa si ritirano del tutto”

ROMA – Stop agli attacchi ai militari americani in Iraq, ma solo se il governo di Baghdad metterà in calendario il loro completo ritiro dal Paese: è la sostanza del cessate il fuoco condizionato proposto da gruppi armati filo-iraniani in Iraq.

Un portavoce di Kataeb Hezbollah, uno dei gruppi sostenuti da Teheran, ha assicurato che gli attacchi portati contro le truppe americane non continueranno se gli Usa lasceranno l’Iraq a breve. Non sono stati fissati vincoli temporali ma i gruppi armati hanno minacciato di intensificare la guerriglia nel caso il contingente americano tardasse ad andarsene.

Nell’ultimo anno, il governo degli Stati Uniti ha accusato questi gruppi di essere dietro a decine di attacchi contro i militari Usa in Iraq e ha ipotizzato di chiudere la sua ambasciata a Baghdad a meno che l’esecutivo iracheno non moltiplichi i propri sforzi per garantire la sicurezza. A giugno gli Stati Uniti e l’Iraq si erano accordati per un ritiro graduale delle truppe americane. Nonostante un terzo del contingente abbia lasciato l’Iraq, a settembre erano ancora 3.000 i militari americani di stanza nel Paese.