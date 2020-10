In Nigeria sciolta la Polizia violenta, vincono le star afropop

ROMA – La Brigata speciale anti-rapine, un’unità della polizia della Nigeria accusata di abusi e violenze su dimostranti e cittadini, è stata sciolta dopo settimane di mobilitazione in piazza e sui social. Ad annunciare la decisione è stato il capo di Stato Muhammadu Buhari, secondo il quale saranno presto comunicate riorganizzazioni.

Contro gli abusi della Sars, la Brigata speciale anti-rapine, istituita nel 1992, si erano mobilitate pure le star dell’afropop. A cominciare da Wizkid, che aveva rilanciato l’hashtag #EndSars (con l’acronimo delle unità contestate) e tirato in ballo lo stesso Buhari (“vecchio, lascia stare Donald Trump, la polizia uccide ragazzi nigeriani ogni giorno, pensa al tuo Paese” aveva twittato polemizzando per un messaggio di auguri di pronta guarigione indirizzato alla Casa Bianca). All’origine della protesta ci sarebbero abusi, accuse falsificate ad arte e taglieggiamenti che non avrebbero colpito solo criminali ma anche onesti cittadini.