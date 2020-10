Pubblica amministrazione e digitale: le novità in quattro webinar firmati Anorc

ROMA – Quattro appuntamenti da qui a dicembre con alcuni tra i massimi esperti di digitale per scoprire le novità del settore, far emergere le principali criticità ed immaginare le possibili soluzioni per il futuro. Un anticipo dei contenuti della XIII edizione del DIG.eat, l’evento sul digitale che l’Associazione Nazionale degli Operatori della Conservazione dei dati (Anorc) terrà in streaming a partire dal prossimo 18 gennaio. Il ‘prequel’ si divide in 4 date con altrettanti webinar a partecipazione gratuita organizzati in collaborazione con l’agenzia di stampa Dire, il partner tecnologico Salute s.r.l. e Siav, uno degli sponsor del DIG.eat 2021.

Il primo appuntamento è in programma per il 22 ottobre con due dirette dedicate rispettivamente alla conservazione dei documenti digitali e alla protezione dei dati personali. In particolare, la mattina è previsto un focus sulle ultime novità delle ‘Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico‘ di AgID a partire dalle 10:00. Il confronto tra conservatori ed esperti nazionali si concentrerà soprattutto sulla ‘scomparsa’ del sistema di accreditamento. La sessione pomeridiana, in onda a partire dalle 15:00, consisterà in un confronto tra Dpo ed esperti nazionali in merito al costante aumento delle violazioni (Data Breach) nei confronti dei soggetti pubblici e privati. L’evento sarà trasmesso gratuitamente in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Anorc: https://anorc.eu/associazione/22-10-webinar-dibatto-sulle-nuove-linee-guida-agid-data-breach-esperienze-di-dpo-a-confronto/.

Il 4 novembre sarà il turno del seminario online dal titolo ‘Progettare la digitalizzazione nella Pa: la gestione dei documenti‘, organizzato dalla Fondazione Siav Academy con il supporto di Siav, azienda informatica specializzata nella dematerializzazione, nella gestione elettronica dei documenti e nei processi digitali, sponsor del DIG.eat 2021. Pagina ufficiale dell’evento: http://fondazione.siav.com/it/seminario-digitalizzazione-pa-04-11-2020/.

Il 19 novembre andrà in diretta online un incontro organizzato da Anorc e Salute s.r.l. per parlare delle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale al servizio della sanità.

E infine il 10 dicembre chiuderà il ciclo un webinar organizzato con l’agenzia Dire sul tema dell’odio online e fake news. Anche questi ultimi due eventi saranno trasmessi in diretta sul canale Youtube e sulla pagina Facebook di Anorc.