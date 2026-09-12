Nozze per Ilary Blasy a Ravello, ma i dettagli sono ancora top secret

ROMA – Quando Ilary Blasi si sposò con Francesco Totti, era il 2005 e le nozze furono un vero e proprio ‘evento’ mondano, con tanto di diretta tv davanti a milioni di spettatori. A distanza di 21 anni, domani 13 settembre, Ilary Blasi si sposerà con il compagno Bastian Muller con un matrimonio per pochi intimi (gli invitati non dovrebbero essere più di 80, ma forse meno ancora) nel cuore della Costiera Amalfitana a Ravello, con una cerimonia molto riservata, di cui volutamente non sono stati rivelati i dettagli.

A quanto circola sui siti di gossip, i festeggiamenti dovrebbero avvenire a Villa Cimbrone, immersa nel verde e con una terrazza mozzafiato affacciata sul mare, una delle dimore storiche più conosciute di Ravello. Il rito civile, però, non si sa dove verrà celebrato: forse nel Comune di Ravello, oppure in un posto tenuto riservato.

GLI INVITATI

Chi ci sarà al matrimonio? A quante pare, anche la lista degli invitati è segreta. Se dalla Germania è attesa la famiglia di Bastian Muller, per Ilary Blasi arriveranno figli e sorelle. Sono circolati i nomi di Cesare Buonamici, Selvaggia Lucarelli, Michelle Hunziker e Silvia Toffanin.

QUANDO SI SONO CONOSCIUTI

Ilary Blasi e Bastian Muller si sono conosciuti per caso, alla fine del 2022, all’aeroporto di New York dove entrambi stavano aspettando all’interno della lounge. Lui, tedesco e imprenditore, quando l’ha vista non aveva idea di chi fosse e del fatto che fosse un personaggio famoso. Lei era reduce dalla recente fine del matrimonio con il calciatore Francesco Totti. Da allora, hanno fatto coppia fissa per quattro anni. Bastian Muller ha 39 anni ed è di un anno più giovane della conduttrice.