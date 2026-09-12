FOTO | Si chiamerà ‘Alex Zanardi’ il centro sportivo di Castel Maggiore dove il campione è cresciuto

BOLOGNA – Da oggi in poi il centro sportivo di Castel Maggiore, nel bolognese, porterà il nome di Alex Zanardi: è proprio qui, infatti, a Castel Maggiore, che Alex Zanardi è nato e cresciuto. Presente alla cerimonia, tra gli altri, anche Nicolò, il figlio dello sportivo scomparso nei mesi scorsi. Con lui il sindaco di Castel Maggiore, Luca Vignoli, il sindaco metropolitano di Bologna, Matteo Lepore, e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis. Presenti anche Flavio Gaudielli dell’associazione Obiettivo 3 fondata da Zanardi, il presidente della società sportiva Cinque Cerchi, Antonio Zucchini, la consigliera regionale Simona Lembi e le rappresentanze regionali Figc, Fitet, Fidal, Fibs, Fisbb, Fisr, Aics e Cip.

“Questa intitolazione è dovuta all’affetto che proviamo per il nostro concittadino- spiega il sindaco di Castel Maggiore- ma è anche il riconoscimento per un grande campione dello sport. Alex non si è mai fatto spaventare dalle avversità che lo hanno travolto e così facendo ci ha insegnato che la vita è la continua esplorazione dell’impossibile. Non l’esecuzione di un futuro lineare, ma la costruzione dell’inaspettato”.

A Zanardi, sottolinea dunque Vignoli, viene intitolato dunque “il più importante luogo di sport della sua e nostra Castel Maggiore. Lo facciamo con l’augurio a tutti gli sportivi che lo attraverseranno di riuscire a farsi ispirare dalla sua tenacia e dalla sua dedizione al lavoro”.

Per il ministro dello Sport, Andrea Abodi, questa è “la consacrazione dello sport per tutti- dice in un videomessaggio- un impianto comunale, che ospita tante persone e tante discipline. Entrando si ricorderà la testimonianza e l’esempio di Alex, che ci consente di considerarlo sempre tra noi. Abbiamo necessità di allenarci continuamente, di richiamare i valori dello sport e che Alex ha incarnato. C’è ancora tanto da fare per garantire lo sport per tutti”.

LEPORE: “ZANARDI CAMPIONE MONDIALE ED ESEMPIO DI BOLOGNESITÀ”

Alex Zanardi “ci teneva a essere una persona normale: non un superuomo, ma un uomo con i propri dolori e sentimenti. La sua lotta più grande è stata forse quella di mantenere una vita privata con la famiglia, gli amici e il proprio territorio, nonostante fosse un campione a livello mondiale. Ha fatto un percorso inverso che rappresenta anche una grande dimostrazione di bolognesità”. Lo ha detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore intervenuto a Castel Maggiore all’inaugurazione del centro sportivo dedicato al grande campione automobilistico e paraciclista morto il primo maggio scorso.

Il centro sportivo per Alex Zanardi, “di Castel Maggiore, ma anche di Bologna, e voglio in questo ringraziare il sindaco Vignoli”, ha aggiunto Lepore, serve a “raccontare alle nuove generazioni chi era Alex, un grande campione che nella vita ha dimostrato che non bisogna mai arrendersi”.

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