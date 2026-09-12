sabato 12 Settembre 2026

Schillaci: “Gli italiani non sono tutti no vax, hanno paura: c’è un problema culturale”

"Gli italiani, purtroppo, non sono mai stati particolarmente amanti dei vaccini", dice il ministro Schillaci

di Francesco DemofontiData pubblicazione: 12-9-2026 ore 16:21Ultimo aggiornamento: 12-9-2026 ore 16:30

ROMA – “Noi abbiamo sempre chiarito quello che è il nostro pensiero sui vaccini e abbiamo chiaro quanto siano importanti le vaccinazioni, che hanno debellato alcune malattie. Abbiamo fatto campagne su questo e sull’influenza. Stiamo facendo quello che si può. Gli italiani, purtroppo, non sono mai stati particolarmente amanti dei vaccini. Non è che gli italiani siano tutti No-vax, hanno paura di fare i vaccini. È un problema culturale: la gente deve capire che alcune malattie si debellano solo con i vaccini”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto alla Festa del Fatto Quotidiano, in corso a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca.

“RIEVOCARE TRAGEDIA COVID FA PERDERE VOTI”

“Credo che il Covid sia stato un dramma nazionale e che agli italiani non piaccia molto ricordare quanto è avvenuto, perchè magari in ogni famiglia c’è stato un morto, una persona che ha sofferto, una persona che è stata ricoverata. Credo, e lo dico da politico, che sia un argomento che non porta voti. Rievocare una cosa che è stata un dramma nazionale, secondo me, fa perdere voti. Io, però, non sono un parlamentare: ora c’è una Commissione d’inchiesta parlamentare, quella del Covid è stata una tragedia e se ci sono dei modi per cui, laddove la cosa riavvenisse, per migliorare quello che non è andato, questo è nell’interesse di tutti”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto alla Festa del Fatto Quotidiano, in corso a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca.

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