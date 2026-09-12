VIDEO | I tre cuccioli di tigre di Sumatra nati ad Atene incantano il web

ROMA – Tre cuccioli di tigre di Sumatra sono nati all’Attica Zoological Park di Spata, vicino ad Atene: si tratta di un evento rarissimo che ha per protagonista una specie tra quelle a maggior rischio di estinzione del pianeta. La nascita risale a circa due mesi fa ma lo zoo di Atene ha pubblicato le immagini sui social solo in questi giorni: i tre cuccioli sono due maschi e una femmina. Stanno crescendo forti e stanno imparando a scoprire il mondo: vivranno in cattività. La loro mamma si chiama Tomba.

Ad Atene in uno zoo sono nati tre cuccioli di tigre di Sumatra (credit Instagram Attica Zoological Park di Spata)

DUE MESI DI CONQUISTE

ui social, lo zoo ha scritto: “I piccoli di Tomba stanno crescendo velocemente, scoprendo la carne, lentamente allattando e diventando sempre più indipendenti ogni giorno, rimanendo comunque vicini alla loro madre. Siamo così orgogliosi di far parte di un parco zoologico che gioca un ruolo cruciale nel mantenere popolazioni di animali in sicurezza in modo sano e gestito geneticamente e nel supportare la conservazione a lungo termine delle specie in pericolo”. In questi giorni ai piccoli sono state somministrate le prime vaccinazioni.

UNA SPECIE MINACCIATA

La tigre di Sumatra è una specie minacciata e ha un altissimo rischio di estinzione: al momento, in natura, restano circa 400 esemplari. La specie è stata decimata a causa del bracconaggio e della deforestazione.