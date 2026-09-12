Flat tax, Durigon: “Soglia a 100mila euro per le partite Iva e 5% per cinque anni ai giovani”

ROMA – “Stiamo lavorando per portare la soglia della flat tax per le partite Iva a 100mila euro. E introduciamo, per la prima volta, una flat tax anche sul lavoro subordinato: 5% per cinque anni per i giovani che entrano nel mondo del lavoro”. Lo ha dichiarato Claudio Durigon (Lega), sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenuto a Conti in Tasca, condotto da Sergio Luciano su Giornale Radio.

“Elevare la flat tax da 85mila a 100mila euro per le partite Iva significa rendere più plausibile il recupero del potere d’acquisto dei salari. Stiamo combattendo con l’Europa e speriamo di portare a casa questo incremento”, ha spiegato Durigon.

“Quella del 5% è una tassa piatta sul lavoro subordinato, per cinque anni, destinata ai giovani che entrano in azienda. L’obiettivo è fidelizzarli, consentendo alle imprese di investire nella loro formazione e ai lavoratori di avere una defiscalizzazione importante, in un momento in cui c’è un tema salariale acuto che non può più attendere”, ha concluso.