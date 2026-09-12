sabato 12 Settembre 2026

MotoGP, a San Marino per Bezzecchi pole e nuovo record della pista

In prima fila partiranno anche le Ducati di Marc Marquez e Fermin Aldeguer

di Marco MelliData pubblicazione: 12-9-2026 ore 12:22Ultimo aggiornamento: 12-9-2026 ore 12:22

ROMA – Marco Bezzecchi conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Misano il pilota dell’Aprilia ha realizzato il nuovo record della pista, girando in 1’29″982 e abbassando di 49 millesimi il primato stabilito da Francesco Bagnaia nel 2024. In prima fila partiranno anche le Ducati di Marc Marquez e Fermin Aldeguer.

In seconda fila scatteranno Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Jorge Martin (Aprilia) e Luca Marini (Honda). Tra gli altri italiani ci saranno Franco Morbidelli, ottavo, Francesco Bagnaia, quattordicesimo, ed Enea Bastianini, sedicesimo.
Alle ore 15 prenderà il via la gara Sprint con 13 giri in programma.

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