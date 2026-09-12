Il concerto di Jovanotti a Roma: orari metro, strade chiuse e bus deviati

ROMA – Sabato 12 e domenica 13 settembre è in programma il doppio concerto di Jovanotti al Circo Massimo. Roma Capitale mette in campo un piano della mobilità ad hoc: più metro per chi arriva da fuori, e più tutela per i residenti della zona.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, l’Assessorato alla Mobilità ha disposto il prolungamento dell’orario di esercizio anche per la notte tra il 13 e il 14 settembre (l’orario ordinario del sabato notte già prevede la chiusura delle metropolitane all’1.30) allineando l’ultima partenza dai capolinea alle ore 01:30 su tutte e tre le linee. Un provvedimento coerente con il Piano Roma Notte, che parte da un principio semplice: la sicurezza stradale, di notte, si costruisce prima di tutto sul ferro, non sull’auto privata.

L’altra misura guarda invece ai residenti. Aventino e San Saba sono i due rioni più esposti quando il Circo Massimo si riempie, per questo nelle ore di maggiore afflusso e deflusso del pubblico, l’Assessorato ha chiesto alle autorità competenti l’istituzione di varchi ad accesso riservato ai soli residenti e ai veicoli autorizzati, con delimitazioni fisiche e presidio della Polizia Locale di Roma Capitale nelle vie di accesso ai due quartieri.

“Due concerti così importanti per la città – ha commentato l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè –portano con sé una responsabilità precisa: garantire che tutti, chi viene da fuori per la musica e chi a Roma ci abita tutti i giorni, possano vivere quelle due sere senza il traffico impazzito. Per questo prolunghiamo l’orario della metro anche la domenica, allineandola al sabato, e per questo abbiamo chiesto varchi dedicati per Aventino e San Saba. Sono due facce della stessa idea di mobilità: più trasporto pubblico per chi arriva, più protezione per chi resta. Ne avevamo parlato direttamente con i residenti nei mesi scorsi, e questa è una prima importante risposta”.

IL DETTAGLIO DELLE MISURE

Dalle 00:30 di sabato e sino a domenica, è prevista l’istituzione di divieti di sosta lungo via delle Terme Deciane, via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca, via di valle Murcia, piazzale Ugo la Malfa.

Questo, invece, il programma delle chiusure al traffico:

– dalle 10 di venerdì e sino a lunedì chiusa al traffico via dei Cerchi (tratto piazza di Porta Capena-via dell’Ara Massima di Ercole);

– dalle 20:30 di venerdì e sino a lunedì chiuse al traffico via del Circo Massimo (tratto piazza di Porta Capena-via della Greca), via della Greca (tratto via dell’Ara Massima di Ercole-piazza Bocca della Verità), via dell’Ara Massima di Ercole;

– dalle 23 di venerdì e sino a lunedì chiuse al traffico via del Circo Massimo (tratto via della Greca-piazza di Porta Capena), via della Greca (tratto piazza Bocca della Verità-via dell’Ara Massima diErcole);

– dalle 22 a fine servizio di sabato e domenica chiusa al traffico piazza di Porta Capena.

Trasporto pubblico, modifiche interesseranno le linee 51, 75, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 715 e C3. Deviata anche la linea notturna nMC. Temporaneamente sospese le fermate numero 70517, 70545, 70547, 70549, 78403, 78404, 70782, 78401 e 78402.

Per quanto riguarda la rete della metropolitana, è previsto un potenziamento per la serata di domenica: le ultime corse saranno effettuate alle ore 1:30, anziché alle 23:30 (il sabato le metro sono già in funzione fino alle ore 1:30). Modifiche anche per i parcheggi: domenica la chiusura è fissata alle 2:15, anziché alle 00:15.

Dalle 22 del 12 e 13 settembre e sino al termine dei concerti, è prevista inoltre la sospensione della fermata Circo Massimo della linea B della metropolitana. In alternativa si potranno utilizzare le fermate di Colosseo e Piramide.