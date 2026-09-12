Alessandro Di Battista è in Italia: ora il ricovero al Gemelli

ROMA – È atterrato questa mattina all’aeroporto di Ciampino l’aereo che ha riportato in Italia Alessandro Di Battista. Come ricostruito da la Repubblica, l’ex deputato del Movimento 5 Stelle ha viaggiato a bordo di un’aeroambulanza partita dall’Avana, dove è rimasto ricoverato per circa due settimane a seguito di un intervento chirurgico d’urgenza.

Il velivolo è giunto sulla pista romana intorno alle 7.10, riporta il quotidiano, con circa cinquanta minuti di anticipo sulla tabella di marcia, dopo aver effettuato due scali tecnici a Nassau, nelle Bahamas, e in Lussemburgo. Per tutelare il quadro clinico dell’ex parlamentare, la sorvolata si è svolta a quota ridotta per l’intero tragitto.

Subito dopo lo sbarco a Ciampino, Di Battista è stato trasferito direttamente al Policlinico Gemelli di Roma per proseguire i trattamenti e gli accertamenti medici necessari.

L’attivista era ricoverato a Cuba da due settimane. Si trovava sull’isola per un reportage quando, il 28 agosto, è stato colpito da un ictus. Ricoverato inizialmente a Santa Clara, è stato poi trasferito all’ospedale Hermanos Ameijeiras dell’Avana, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il rientro in Italia era stato organizzato nei giorni successivi, ma le condizioni cliniche non avevano finora permesso il trasferimento.

Un primo tentativo di rimpatrio, finanziato dall’assicurazione sanitaria sottoscritta prima della partenza, era stato programmato per il 4 settembre. Lo stesso Di Battista aveva annunciato su Instagram il rientro, precisando che i costi del volo sarebbero stati coperti dalla polizza assicurativa, dopo le polemiche sollevate sulla questione. L’aeroambulanza era arrivata alle Bahamas in attesa di raggiungere l’Avana e riportarlo a Roma, dove i medici del Gemelli avrebbero dovuto sottoporlo a un nuovo intervento neurochirurgico. Nella notte, tuttavia, le sue condizioni erano peggiorate, spingendo i medici dell’Hermanos Ameijeiras a intervenire direttamente sul posto.