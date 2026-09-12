Lady Gaga è diventata mamma: le prime immagini con il figlio e il compagno Michael Polansky

ROMA – Lady Gaga è diventata mamma. La cantante statunitense, al secolo Stefani Germanotta, 40 anni, e il compagno e imprenditore Michael Polansky, 42, sono stati stata fotografati per la prima volta in pubblico insieme al loro primo figlio, come documentato dagli scatti diffusi in esclusiva dal sito di gossip Page Six.

Lady Gaga and Michael Polansky spotted with newborn baby for first time since surprise announcement https://t.co/qDocpdTj6r pic.twitter.com/NE1Vr5EZwx — Page Six (@PageSix) September 12, 2026

Nelle immagini diffuse dalla testata americana, la popstar appare mentre tiene il neonato al petto. La coppia non ha rilasciato dichiarazioni formali e i rispettivi portavoce, contattati dalla stampa statunitense, non hanno commentato la notizia. Al momento, infatti, non sono stati resi noti né il sesso né il nome del bambino.

Lady Gaga e Polansky sono legati sentimentalmente dal 2019 e hanno annunciato ufficialmente il loro fidanzamento all’inizio del 2024.