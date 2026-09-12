L’oroscopo di sabato 12 settembre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
In amore bisogna lasciarsi andare al sentimento, senza pensare troppo alle conseguenze. Cerca di non inasprire alcuni rapporti, vai per la tua strada!
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Battaglie vinte, riuscirai ad imporre le tue idee, grande recupero psico-fisico; dopo qualche mese di disagio, anche l’amore torna protagonista. Consiglio una mediazione, giornata favorevole.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Entro due settimane possono arrivare delle buone notizie. Oggi sei molto affascinante.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Nonostante qualche debito o problema fisico legato al passato, il futuro sta dalla tua parte. Queste sono giornate molto efficienti per i sentimenti …
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Gli amori che sono in crisi, vittime di un tradimento o di troppa gelosia, vanno gestiti con attenzione, perché altrimenti si rischia di chiudere una storia o vivere molte perplessità.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
La cosa bella è che reagisci meglio alle provocazioni della vita, e che alcune tensioni che sembravano insuperabili nel passato, ora sono facilmente gestibili.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
In amore tanta agitazione, aspetti che qualcuno faccia un passo avanti o si giustifichi per qualche atteggiamento sbagliato. Una persona potrebbe seccarti e non sei contento di come si comportano gli altri, sei critico con tutti.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Sei più ottimista e affascinante. Buone notizie possono arrivare inaspettatamente.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Per i sentimenti non perdere di vista gli incontri. Cambiare aria per te è liberatorio!
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Le idee sono favorite, ma attenzione a chi cerca di bloccarti. Alcuni semi che avevi gettato in precedenza stanno per germogliare, ma ancora non li vedi venir fuori alla luce, devi attendere.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Non sottovalutare i consigli che arrivano. Da qualche tempo sono usciti troppi soldi…
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Ti attende un giorno scandito da evoluzioni in vari ambiti della tua esistenza. Non ti manca la capacità di leggere oltre le apparenze, di andare oltre in ogni situazione ti capiti a tiro.