Meteo, le previsioni di sabato 12 settembre 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – Circolazione depressionaria che si porta verso i settori meridionali. La giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile con rovesci e schiarite sul versante adriatico centro meridionale, piogge più intense invece sulla Sicilia e sulla Calabria. Sul resto delle regioni avremo un tempo parzialmente soleggiato con cielo nuvoloso. Temperature massime ovunque sotto i 30°C.

NORD

La pressione aumenta sulle nostre regioni. La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere parzialmente soleggiato e le nubi presenti, qualora fossero più compatte potrebbero dar luogo a precipitazioni piuttosto localizzate sulle zone pianeggianti emiliane. Temperature massime tutte sotto i 28 gradi, venti da nord, mari poco mossi.

Temperature: Valori massimi attesi tra i 25 e i 27°C gradi su tutte le città.

CENTRO e SARDEGNA

La pressione torna ad aumentare a partire da occidente. La giornata sarà contraddistinta da un tempo parzialmente soleggiato su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Sul resto delle regioni avremo una spiccata instabilità con precipitazioni che si alterneranno a schiarite. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, i mari risulteranno generalmente mossi.

Temperature: Valori massimi compresi tra i 25 e i 29 gradi su gran parte delle città.

SUD e SICILIA

Sulle nostre regioni la pressione è bassa, di conseguenza l’atmosfera risulterà spesso instabile. In questa giornata avremo un tempo parzialmente soleggiato con molte nubi. Non mancheranno le piogge e i temporali che interesseranno soprattutto e in forma consistente la Sicilia e la Puglia, saranno più occasionali altrove. I venti soffieranno da nord. Temperature in diminuzione.

Temperature: Valori massimi attesi tra i 26 e i 30 gradi su gran parte delle città.