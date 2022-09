Largo a bici elettriche e cargo bike, il Comune di Bologna aumenta gli incentivi per comprarle

BOLOGNA- Avanti con le bici a pedalata assistita e con le cargo bike sotto le Due torri. Il Comune di Bologna, infatti, ha deciso di rilanciare gli incentivi per l’acquisto di questi mezzi ecologici e di alzare i contributi: per le prime si passa da 300 a 500 euro e per le ‘cargo’ da 600 a 1.000 euro. Come negli anni precedenti, l’incentivo non potrà superare il 50% della spesa sostenuta. Lo annunciano oggi durante la conferenza stampa di presentazione della Settimana europea della mobilità, l’assessora alla Nuova mobilità, Valentina Orioli e la consigliera delegata della Città metropolitana alla Mobilità ciclistica, Simona Larghetti. Si tratta, spiega la prima di “un contributo per i cittadini per l’acquisto di mezzi utili per muoversi in città e per i piccoli spostamenti” e il fatto che la cifra totale stanziata sia di un milione di euro totale “è significativo”. Dal canto suo Larghetti ricorda poi che, visti i costi del carburante, i cittadini possono così procurarsi dei mezzi come la bicicletta a pedalata assistita da usare anche in distanze un po’ più lunghe rispetto alla bici meccanica. L’obiettivo di Palazzo D’Accursio è incentivare l’acquisto di 2.000 bici elettriche che porterebbero il totale di mezzi incentivati in città a 7.000.

CAMPAGNA DAL 13 SETTEMBRE, RICHIESTA ON LINE CON LO SPID



La campagna parte dal 13 settembre ed è rivolta ai residenti nel Comune, chi abita nella Città metropolitana ed è dipendente in sede di lavoro a Bologna in enti e aziende che hanno un accordo di Mobilitity management col Comune. Per accedere al contributo bisogna fare domanda tramite Spid al link https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/incentivi-bici-cargo-bike-pedalata-assistita allegando una serie di documenti.

