Sulla quarta dose di vaccino Giani vuole martellare i toscani: “Campagna di promozione”

FIRENZE – Sull’opportunità di farsi la quarta dose di vaccino anti Covid la Regione Toscana sarà martellante. O almeno questa è l’intenzione del governatore, Eugenio Giani. Su quello che chiama “richiamo annuale” annuncia, infatti, la partenza di campagna promozionale. “Vorrei essere molto forte nell’invitare le persone fragili e gli over 60 alla vaccinazione. Il Covid non è più in grado di aggredire la vita umana come due anni fa proprio perché in Toscana il 93% della popolazione è vaccinata”.

SIAMO GIÀ A DIECI SETTIMANE DI ABBASSAMENTO DEI LIVELLI DI CONTAGIO

Oggi “siamo già a 10 settimane di abbassamento dei livelli di contagio: da 34.000 a 5.700 degli ultimi sette giorni”. Tuttavia, visto “l’andamento speculare ondulatorio” del virus, “probabilmente lo vedremo risalire. Per non trovarci a quel punto, con tutti che vanno a farsi il vaccino, io invito a partire subito”.

