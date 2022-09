Mattarella e Draghi incontrano la Nazionale italiana di pallavolo Campione del mondo

Foto credits Rubin/Fipav

di Marco Melli e Mario Piccirillo

ROMA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la Nazionale italiana di pallavolo Campione del mondo. Gli azzurri sono arrivati al Quirinale alle 12.25, con un pullman partito dall’aeroporto di Fiumicino. In testa al gruppo il presidente del Coni, Giovanni Malagò, insieme al presidente Fipav, Giuseppe Manfredi, e all’allenatore Ferdinando De Giorgi. Dietro di loro, i ragazzi che hanno compiuto ieri sera l’impresa vincendo la finale del Mondiale contro la Polonia. Molti tifosi sono accorsi sulla piazza del Quirinale per salutare l’Italia. Il capitano Giannelli ha alzato per loro la Coppa.

MATTARELLA: ITALVOLLEY ESEMPIO DI CORRETTEZZA, NON COME ALTRI SPORT…

“Campioni del mondo, benvenuti al Quirinale. I miei complimenti più affettuosi, intensi e sentiti. E’ stata una serata indimenticabile”, dichiara il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale la Nazionale maschile di Pallavolo, che ieri ha vinto il suo quarto titolo Mondiale.

Nel suo discorso il Capo dello Stato ricorda di aver ricevuto “molti di voi da campioni europei, un anno fa, in un’altra sala insieme alle ragazze. Ritrovarvi di nuovo qui, con quei pochi che si sono aggiunti in questo anno è una gran soddisfazione. Io cerco di seguire la Pallavolo quando posso e ho seguito i commenti e le critiche nei giorni di avvicinamento ai Mondiali: eravate descritti come una squadra molto giovane, tanto che io sono a disagio insieme a voi. Io il Mondiale del 1998 lo ricordo molto bene”. Mattarella si rivolge a Fefé De Giorgi, tre volte campione del Mondo da giocatore prima di diventarlo anche da Ct: “Vincere tre Mondiali da giocatore è un’impresa ma vincerne uno guidando da fuori campo la squadra è ancora più impegnativo. Ho molto ammirato il modo in cui si è rivolto alla squadra durante le partite. Ho visto ct di altre nazionali che esprimevano disappunto e gesti di rimprovero, con atteggiamenti imperiosi… la sua tranquillità ha contribuito a dare serenità alla squadra”.

“Ieri sera vi ho visto dalla prima battuta fino all’ultima messa in rete dai polacchi”, continua Mattarella. Che poi ironizza: “Aver consegnato il primo set ai polacchi è stato un bel gesto di cortesia per lo sportivissimo popolo polacco. È un tratto tipico della pallavolo, questo: la correttezza, il rispetto reciproco. Un esempio per tutti gli altri sport, alcuni dei quali hanno questi tratti, altri ne hanno un po’ meno…”.

Esplicito il riferimento del Presidente al calcio e alle polemiche arbitrali: il caos di Juventus-Salernitana andava in onda in contemporanea con la finale dell’Italvolley”. “Ieri è stata una giornata importante – conclude Mattarella – A Monza c’è stato un trionfo di partecipazione popolare per la F1, l’Italia del basket ha compiuto un’impresa contro la Serbia, il titolo della pallavolo è stato il coronamento della giornata. Adesso aspettiamo i Mondiali femminili, sperando che possano seguire il vostro esempio. Facciamo loro gli auguri più grandi. Quando ho letto i commenti nei giorni precedenti, raccontavano di una squadra giovane, che partecipava solo per fare esperienza. Una magnifica dissimulazione. Sono certo che ognuno di voi pensava di poter conquistare il titolo. L’avete fatto, grazie per l’Italia”.

DRAGHI: AZZURRI NELLA STORIA DELLO SPORT ITALIANO

Subito dopo l’incontro al Quirinale, gli azzurri sono stati ricevuti a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Mario Draghi. “Voglio complimentarmi con tutti voi, a nome del governo, ma anche a nome mio personale. Dopo 24 anni avete riportato il titolo mondiale maschile in Italia, siete entrati nella storia della pallavolo e più in generale della storia dello sport italiano. Grazie per tutte le emozioni che ci avete regalato e per le emozioni che mi avete regalato ieri notte. Il vostro processo di crescita ci ricorda di che cosa sono capaci i giovani italiani. Avete mostrato freddezza nei momenti difficili, lucidità, consapevolezza dei nostri mezzi. Non siete soltanto dei professionisti, ma siete dei grandissimi campioni”, ha dichiarato il premier.

Draghi ha voluto ringraziare tutti i giocatori, l’allenatore Ferdinando De Giorgi e tutto lo staff, affermando che “lo spirito di squadra, l’unità di intenti, la voglia di lavorare bene insieme pagano sempre, e non solo nello sport. È un gran bel segnale per l’Italia tutta”. Un riconoscimento è stato poi consegnato al capitano Simone Giannelli, la bandiera della Repubblica italiana “motivo di grande orgoglio. La custodiremo per bene”.

MALAGÒ: GRUPPO FANTASTICO, ITALIA CONTINUA A VINCERE NEL MONDO

“L’Italia continua a vincere nel mondo. A luglio-agosto lo avevo detto che la stagione è lunga. Forse qualcuno si era perso qualche appuntamento del calendario, e non è ancora finita, abbiate fiducia. Questo è un gruppo fantastico, una Nazionale che dopo 24 anni ci riporta sul tetto del mondo.

Dopo la ‘generazione di fenomeni’ questi ragazzi hanno tutto per raccogliere un’eredità importantissima e bellissima”, dichiara il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine dell’incontro della Nazionale di pallavolo campione del mondo con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

