Morte Elisabetta II, oggi la camera ardente della regina nella cattedrale di Edimburgo

ROMA – Londra si prepara al D-Day 4, vale a dire il quinto giorno dalla scomparsa della regina Elisabetta II stando alla dicitura scelta dal piano di sicurezza “London Bridge” fino alla celebrazione delle esequie, previste per lunedì 19 settembre. Nella mattinata re Carlo III è a Westminster per ascoltare il discorso commemorativo in onore della defunta sovrana da parte dei parlamentari della Camera dei Lord e dei Comuni, riuniti in seduta comune. A seguire, Carlo III si recherà in aereo con la regina consorte Camilla ad Edimburgo, in Scozia, dove questo pomeriggio prenderanno parte al corteo funebre che condurrà il feretro di Elisabetta II dal palazzo di Holyroodhouse alla cattedrale di St. Giles.

Una messa verrà celebrata alle ore 15, dopodiché sarà allestita una camera ardente aperta al pubblico per 24 ore. Re Carlo III proseguirà invece la sua agenda di impegni istituzionali: incontrerà infatti la prima ministra Nicola Sturgeon e ascolterà il discorso di cordoglio del parlamento scozzese. In serata, il sovrano tornerà nella cattedrale di St. Giles dove prenderà parte a una veglia insieme ad altri membri della famiglia reale.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it